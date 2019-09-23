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فن

عودة من المدرسة.. رامي صبري برفقة أبنائه.. والجمهور: ربنا يخليهم لك

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:25 م
رامى صبرى
رامى صبرى
قسم الفن
نشر الفنان رامي صبري صورة برفقة اولادة وهم عائدين من "المدرسة" وعلق قائلا "المدرسة"، وشارك الجمهور بالتعليقات كالتالى..
" ربنا يخليهملك_فنان بدرجة امتياز_ربنا يحميهم_يارتني كنت في المدرسة بتاعتهم.

وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت اول تعاون بينهم.

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