أهانت البدينات فأصبحت منهم.. ريهام سعيد بـ مظهر صادم بعد زيادة وزنها ..فيديو

قصة الإعلامية ريهام سعيد مع البدينات، وتوجيه انتقادات حادة إليهم، لم تنتهِ عند إيقاف برنامجها ومنعها من الظهور، بل إن ريهام سعيد نفسها أصيبت بالبدانة بعد أقل من شهر من وقفها عن العمل.





واعترفت ريهام سعيد بزيادة وزنها عبر فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك"، حاولت من خلاله دعم تواصلها مع الجمهور واطلاعهم على تفاصيل حياتها، والحث على مشاركتهم في تبني برنامج تخسيس "ريجيم" لإنقاص وزنها.





ريهام سعيد: الناس التخينة عبء على الدولة





"الناس التخينة ميتة وعبء على أهلها وعلى الدولة".. كانت تلك تصريحات ريهام سعيد التي أدت إلى وقفها قبل أن تتحول هي ذاتها إلى واحدة من "الناس التخينة"، بحسب وصفها.





وأضافت ريهام سعيد "بيشوهوا المنظر ومنظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية والجلابية ومش قادرة تمشى بتفقدي جزء من أنوثتك".





على أثر ما تقدم أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بإيقاف ريهام سعيد ومنعها من الظهور على أي وسيلة مرئية أو مسموعة لمدة عام، وهو ما اضطر ريهام سعيد للجلوس في منزلها بلا عمل.





فيديو ريهام سعيد





اليوم خرجت ريهام سعيد عبر صفحتها على "فيسبوك"، في فيديو بثته للجماهير، حيث قالت "قعدت البيت فرقت في حياتى كتير للأحسن، بس كمان خليت وزنى زاد عشان كده قررت اعمل رجيم، انزل ١٥ كيلو في ٢٠ يوم لو مستعدين نبدأ مع بعض الرجيم سوى شوفوا الفيديو ويلا بينا نبدأ سوى الرجيم".