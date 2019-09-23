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أخبار العالم

ترامب يحدد موقفه من اقتراح جونسون إبرام اتفاق جديد مع إيران

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:47 م
ترامب - بوريس جونسون
ترامب - بوريس جونسون
رحيم يسري
أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بضرورة إنشاء اتفاق جديد مع إيران.


ورد ترامب بشكل إيجابي على فكرة بوريس جونسون بإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، موضحا أنه يحترم جونسون ولم يفاجأ بطرحه للفكرة.


كان بوريس جونسون أكد أنه بغض النظر عن آراء الجميع بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية فقد حان الوقت للتفاوض على اتفاق جديد.

وقال جونسون "كيف نرد على ما فعله الإيرانيون بشكل صريح؟ ما تفعله المملكة المتحدة هو محاولة جمع الناس معا وتهدئة التوتر".

جاءت تعليقات جونسون بينما تجمع زعماء العالم في الأمم المتحدة في نيويورك حيث من المنتظر مناقشة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتابع جونسون قائلا "مهما كانت اعتراضاتكم على الاتفاق النووي القديم مع إيران، فقد حان الوقت للمضي قدما وإبرام اتفاق جديد".

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