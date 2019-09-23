أبيض و أسود.. إنجي علي وروجينا بفساتين قصيرة في الجونة





نشرت الإعلامية إنجي علي صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات أنستجرام، برفقة النجمة روجينا.وظهرت إنجي علي بفستان أسود قصير مع حقيبة سواريه فضية اللون، بينما تألقت النجمة روجينا بفستان أبيض قصير مع حزام أحمر على الخصر وحقيبة صغيرة بالأبيض.وتحرص إنجي علي، منذ بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، على نشر صور النجمات وإطلالتهن عبر حسابها على أنستجرام.