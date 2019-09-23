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أخبار العالم

مسئول أمريكي: سنعاقب أي طرف يدعم حزب الله

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:05 م
حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني
قسم الخارجي
أكد مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنخسلي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعاقب أي طرف يقدم دعمًا لحزب الله اللبناني. 

وقال مصدر لبناني مطلع على مضمون المحادثات التي أجراها المسئول الأمريكي في بيروت اليوم لوكالة فرانس برس، إن بيلنجسلي شدد على أن "الولايات المتحدة ستعاقب أي فريق يقدم دعمًا عينيًا لحزب الله، سواء عبر الأسلحة أو المال أو أي وسائل مادية أخرى".

والتقى مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي، الإثنين، غداة وصوله إلى بيروت، كلًا من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وصرحت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان، بأن بيلنجسلي خلال لقاءاته مع المسؤولين الرسميين والمصرفيين، "سيشجع لبنان على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من حزب الله وغيره من الجهات الخبيثة التي تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته".

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