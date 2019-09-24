فوزى: العقار المصرى لم تنخفض قيمته لأكثر من 40 سنة

أكد فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ولجنة التشييد والبناء بالجمعية، على أن العقار المصري لم يتعرض لانخفاض في القيمة خلال الأربعين عام الماضية ولكنه فقط قد يتعرض لحالة من عدم الاستقرار السعري ولكن ليس الانخفاض، بما يجعله أكثر وعاء إدخاري آمن ومربح للمواطن.



وأوضح فوزى فى تصريحات له اليوم، أن ظهور عدد من الشركات وطرح عدد كبير من الأراضي بالسوق ساهم في تقسيم الشريحة السكنية على عد أكبر من الشركات، كما أن الشركات حققت مبيعات جيدة خلال الفترة الأخيرة.



وقال، إن صناعة التطوير العقاري اختلفت بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الأخيرة فصناعة التطوير العقاري تتطلب خبرة، كما يجب منح الأراضي بحسب خبرة كل مطور وقدرته على التطوير وسابقة أعماله.



وأكد على أن العميل الذي يشتري حاليا بغرض الاستثمار يتجه بصورة أكبر للعاصمة الإدارية الجديدة ثم منطقة الساحل الشمالي فهي ذات أولوية للعميل الباحث عن وحدة ثانية، ثم منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى حجم التنمية العمرانية المنفذة حاليا بمختلف أنحاء مصر لمضاعفة الرقعة العمرانية.



كما نصح فوزي المواطنين المستثمرين في العقار بالتأكد من سابقة أعمال الشركة التي يتوجه إليها والتأكد من التزامها مع عملائها، بالإضافة إلى زيارة مشروعات سابقة للشركة وسؤال العملاء القاطنين لمشروعات سابقة خاصة بهذه الشركة.