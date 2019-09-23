طرح البوستر الدعائى لمسلسل Watchmen

طرحت الشبكة المنتجة لمسلسل Watchmen البوستر الرسمى له تمهيدا لعرضه فى 20 أكتوبر المقبل.



والمسلسل من بطولة، ريجينا كينج، وجيريمى آيرونز، ودون جونسون، وتيم بليك نيلسون، ولويس جوسيت جونيور، وأديلايد كليمنس، وأندرو هاورد، وتوم ميسون، وفرانسيس فيشر، ويعقوب مينج ترينت، وسارة فيكرز، وديلان شومبينج، وليلى روز سميث ومن تأليف دامون ليندلوف، وإخراج نيكول كاسيل.



تدور أحداث "Watchmen" على الحنين إلى الرواية المصورة الأصلية الرائدة بينما يحاولون كسر أرضية جديدة خاصة به، وهذا يتماشى مع الرسالة التى نشرها ليندلوف لعشاقه فى مايو الماضى حيث ذكر أن العرض لن يكون إعادة سرد للقصة من الرواية المصورة، بل قصة جديدة فى العالم نفسه مع شخصيات جديدة تم تحديدها فى يومنا هذا.