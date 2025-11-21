قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كلب ساكن يفوز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي
نجلاء سليمان

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، عن الفائزين بجوائز مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة، التي تهدف إلى دعم السينما العربية وتسليط الضوء على المواهب الصاعدة والأعمال السينمائية المتميزة في المنطقة.
وضمت لجنة تحكيم المسابقة كل من عبد السلام موسى (مدير تصوير – مصر)، ونادية دريستي (عضو مجلس إدارة مهرجان لوكارنو – سويسرا)، وكريم أيتونة (منتج – المغرب).

وجاءت النتائج على النحو التالي:
جائزة أفضل أداء تمثيلي وقيمتها 2000 دولار – مقدمة من  Watch It، الممثلة عفاف بن محمود عن فيلم "جولة 13"  (Round 13) 
جائزة أفضل سيناريو وقيمتها 5000 دولار – مقدمة من  Watch It، للمخرج ياسر شفيعي عن فيلم "شكوى 713317" (Complaint No 712217).

جائزة صلاح أبو سيف – جائزة لجنة التحكيم الخاصة 8000 دولار – مقدمة من  Watch It لفيلم "ضد السينما"  (ANTI-CINEMA) للمخرج علي سعيد.

جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي (10,000 دولار – مقدمة من  Watch It للمخرجة سارة فرنسيس عن فيلم  "كلب ساكن" (DEAD DOG). 

وتعكس هذه الجوائز التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم السينما العربية وتكريم الأعمال التي تسهم في تطوير صناعة الأفلام في المنطقة وتقديم أعمال فنية تلهم جمهورًا واسعًا. 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

