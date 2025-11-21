"عالم النبات" يفوز بجائزة أفضل فيلم آسيوي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، عن فوز فيلم "عالم النبات" (The Botanist) للمخرج جينج يي بجائزة أفضل فيلم آسيوي طويل (نيتبّاك)، في إطار دعم السينما الآسيوية وتسليط الضوء على الأعمال المتميزة التي قدمت رؤى فنية مبتكرة.

وضمت لجنة تحكيم الجائزة كل من بينا بول من الهند، والكاتب والمترجم المصري أحمد السعيد، والمبرمجة الفرنسية سيلين روستان.

وتعكس هذه الجائزة التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم السينما الآسيوية وتسليط الضوء على الأعمال التي تسعى إلى تقديم قصص أصيلة ومؤثرة على جمهور عالمي.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).

تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة ويحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.