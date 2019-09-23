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فن

وائل كفوري يهنئ السعودية باليوم الوطني

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:36 م
وائل كفورى
وائل كفورى
أحمد إبراهيم
نشر المطرب وائل كفورى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ فيه الشعب السعودى بمناسبة اليوم الوطني للسعودية.

وكتب وائل كفورى : "كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بألف خير نهنئكم باليوم الوطني السعودي".

ويحيى وائل كفورى حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة إربد في الأردن يوم الخميس 31 أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى طرح كفورى أغنيته الجديدة "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضى، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلًا عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.


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