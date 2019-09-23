تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة .. شاهد

كشف الإعلامي عمرو أديب حقيقة ما تردد حول تجديد استراحة المعمورة الرئاسية، مؤكدا أن تجديد الاستراحة جاء لحماية الرئيس بعد أن تم وضعه على قائمة أكثر الرؤساء المطلوب اغتيالهم في العالم.



وأوضح أديب خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الاستراحة كانت مكشوفة وغير آمنة قبل التجديد، فحاولت جماعات مسلحة وأعضاء فى تنظيم إرهابى اغتيال الرئيس في المعمورة، فظهرت الفكرة فى محاولة تأمين الرئيس وأسرته وأحفاده وفرض سرية أمنية على تحركاته بحكم حساسية الموقف.



وأكمل أديب: استأجر شخصان شقة فى عمارة "أبو عمو" التى تبعد كيلو ونصف أمام استراحة المعمورة للتخطيط لاغتيال الرئيس، إلا أن قوات الأمن نجحت في القبض على المتهمين وبحوزتهما كاميرا عالية التقنية لمراقبة الاستراحة وهما محمود هاني وأحمد إمام وكانوا يتناوبان المشاهدة والرصد من الدور السابع بالعمارة بمنطقة المعمورة، وتم إحالتهما للقضاء العسكري لاتخاذ اللازم قانونيًا.



وتطرق عمرو أديب خلال الحلقة لفتح ملف "استراحة المعمورة"، مؤكدًا أن المقاول الهارب لم يقدم أي صورة أو ورقة تثبت صحة حديثة.