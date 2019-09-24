اخبار البرلمان.. الحكومة تزف بشرى بشأن الغاز الطبيعي.. وصدمة جديدة للملاك بقانون التصالح في مخالفات البناء







وداعا عفاريت الأسفلت..مقترح برلماني بحظر استخدام التوك توك نهائيا خلال 3 سنوات

توقع سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، انخفاضا في أسعار السلع والمنتجات المستوردة إضافة إلى انخفاض أسعار السيارات إلى 5% من سعرها الأصلي، نتيجة تراجع سعر الدولار أكثر من جنيه و50 قرشًا منذ بداية هذا العام، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب.



قال النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن التوك توك يعتبر وسيلة مواصلات غير حضارية وغير امنة، كما أنه يتسبب فى حدوث العديد من الكوارث ، وبالتالي كان لابد من تدخل البرلمان لحل هذه المشكلة ، خاصة وأن هناك أسرا تعتمد عليه كمصدر رزق لهم.

