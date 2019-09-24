اخبار البرلمان.. الحكومة تزف بشرى بشأن الغاز الطبيعي.. وصدمة جديدة للملاك بقانون التصالح في مخالفات البناء

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 23 سبتمبر.
الحكومة تزف بشرى للشباب حول التدريب وتوفير فرص عمل
تضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها نحو النهوض بمستويات التشغيل وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.
النواب: اتجاه لربط أسعار السلع بالدولار
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن إنشاء بورصة للسلع المصرية، سوف يجعل أسعار السلع مرتبط بارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بحيث تنخفض أسعار السلع، بتراجع سعر الدولار، وترتفع بارتفاعه.
إنجازات بالجملة للحكومة في قطاع الكهرباء خلال عام.. تفاصيل
تناول تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان ملف الاستثمارات الخاصة بتعزيز شبكات نقل الكهرباء بلغت 16.8 مليار جنيه، ورفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين المتوسط والمنخفض5806.5 كم وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء 3.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبوقة الدفع المضافة حوالى 2.1 مليون عداد، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين 2.6 مليار جنيه.
فرج عامر يكشف في خطاب للوزراء آليات تشجيع الصناعة والزراعة
وجه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أشاد فيها بمجهوده في الفترة الأخيرة، مطالبا إياه بضرورة الاستماع إلى الصناع والزراع الجادين والتجاوب مع المنطقي من مشاكلهم.
صدمة للملاك.. مقترح بتحملهم قيمة التصالح فى مخالفات البناء مناصفة مع المستأجرين
كشف النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن تقدمه بتعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.
بشرى لمرضى السكر.. تصنيع أول دواء مصرى لتخفيض نسبته بالدم
قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قطاع الدواء أصبح يتطور فى مصر بشكل ملحوظ ، مشيرا إلى ان تصنيع أى دواء فى مصر أمر صعب ، لأنه يستلزم إقراره عالميا.
بعد تراجع الدولار.. برلماني يفجر مفاجأة بشأن تصنيع السيارات في مصر وانخفاض اسعارها
توقع سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، انخفاضا في أسعار السلع والمنتجات المستوردة إضافة إلى انخفاض أسعار السيارات إلى 5% من سعرها الأصلي، نتيجة تراجع سعر الدولار أكثر من جنيه و50 قرشًا منذ بداية هذا العام، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب.
وداعا عفاريت الأسفلت..مقترح برلماني بحظر استخدام التوك توك نهائيا خلال 3 سنوات
قال النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن التوك توك يعتبر وسيلة مواصلات غير حضارية وغير امنة، كما أنه يتسبب فى حدوث العديد من الكوارث ، وبالتالي كان لابد من تدخل البرلمان لحل هذه المشكلة ، خاصة وأن هناك أسرا تعتمد عليه كمصدر رزق لهم.
الحكومة تزف بشرى للشباب حول التدريب وتوفير فرص عمل
تضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها نحو النهوض بمستويات التشغيل وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.
النواب: اتجاه لربط أسعار السلع بالدولار
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن إنشاء بورصة للسلع المصرية، سوف يجعل أسعار السلع مرتبط بارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بحيث تنخفض أسعار السلع، بتراجع سعر الدولار، وترتفع بارتفاعه.
إنجازات بالجملة للحكومة في قطاع الكهرباء خلال عام.. تفاصيل
تناول تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان ملف الاستثمارات الخاصة بتعزيز شبكات نقل الكهرباء بلغت 16.8 مليار جنيه، ورفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين المتوسط والمنخفض5806.5 كم وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء 3.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبوقة الدفع المضافة حوالى 2.1 مليون عداد، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين 2.6 مليار جنيه.
فرج عامر يكشف في خطاب للوزراء آليات تشجيع الصناعة والزراعة
وجه النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، أشاد فيها بمجهوده في الفترة الأخيرة، مطالبا إياه بضرورة الاستماع إلى الصناع والزراع الجادين والتجاوب مع المنطقي من مشاكلهم.
صدمة للملاك.. مقترح بتحملهم قيمة التصالح فى مخالفات البناء مناصفة مع المستأجرين
كشف النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن تقدمه بتعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان.
بشرى لمرضى السكر.. تصنيع أول دواء مصرى لتخفيض نسبته بالدم
قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قطاع الدواء أصبح يتطور فى مصر بشكل ملحوظ ، مشيرا إلى ان تصنيع أى دواء فى مصر أمر صعب ، لأنه يستلزم إقراره عالميا.
بعد تراجع الدولار.. برلماني يفجر مفاجأة بشأن تصنيع السيارات في مصر وانخفاض اسعارها
توقع سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، انخفاضا في أسعار السلع والمنتجات المستوردة إضافة إلى انخفاض أسعار السيارات إلى 5% من سعرها الأصلي، نتيجة تراجع سعر الدولار أكثر من جنيه و50 قرشًا منذ بداية هذا العام، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب.
وداعا عفاريت الأسفلت..مقترح برلماني بحظر استخدام التوك توك نهائيا خلال 3 سنوات
قال النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أن التوك توك يعتبر وسيلة مواصلات غير حضارية وغير امنة، كما أنه يتسبب فى حدوث العديد من الكوارث ، وبالتالي كان لابد من تدخل البرلمان لحل هذه المشكلة ، خاصة وأن هناك أسرا تعتمد عليه كمصدر رزق لهم.