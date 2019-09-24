على لسانهم.. هكذا خضعت الجزيرة و رصد لسيطرة السيسي دوليا .. ويعترفون: الرئيس قائد عظيم

لم تستطع قناة الجزيرة وشبكة رصد الإخبارية تجاهل نشاط السيسي في الأمم المتحدة ولقاءاته المتعددة مع زعماء الدول وممثلي أكبر المنظمات في العالم.



ونشرت قناة الجزيرة المعروفة بانتمائها للإخوان الإرهابية، صور السيسي مع ترامب خلال لقائهما وقالت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيسي أنقذ مصر من الفوضى.



بينما اختارت شبكة رصد كلمات أخرى من نص تصريحات دونالد ترامب عن الرئيس السيسي فقالت على لسانه " لست قلقا من الوضع في مصر والسيسي قائد عظيم".



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن منطقة الشرق الأوسط ستظل تعاني من عدم الاستقرار الحقيقي في ظل وجود إسلام سياسي يسعى للوصول للسلطة.



وأضاف الرئيس، في تصريحات خلال القمة الثنائية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بوجود اسلام سياسي يحكم مصر ورفض هذا الحكم الذي استمر لمدة عام.



وأشار إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.



ومن جانبه ، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات مع مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين.



وأكد ترامب ان مصر لديها قائد عظيم ، مشيرا إلى أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة، موضحا أن القمة تتناول بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد دونالد ترامب، بحسن استقبال زوجته، خلال زيارتها إلى مصر مؤخرا، وأنها التقطت الصور الرائعة فى الأهرامات، مؤكدًا أنها ذكرى رائعة لا تنسي، موجها الشكر للرئيس السيسي على حسن الاستقبال حينها.