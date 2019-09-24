ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

على لسانهم.. هكذا خضعت الجزيرة و رصد لسيطرة السيسي دوليا .. ويعترفون: الرئيس قائد عظيم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:10 ص
الرئيس السيسي ودونالد
الرئيس السيسي ودونالد ترامب
أحمد سالم
لم تستطع قناة الجزيرة وشبكة رصد الإخبارية تجاهل نشاط السيسي في الأمم المتحدة ولقاءاته المتعددة مع زعماء الدول وممثلي أكبر المنظمات في العالم.

ونشرت قناة الجزيرة المعروفة بانتمائها للإخوان الإرهابية، صور السيسي مع ترامب خلال لقائهما وقالت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيسي أنقذ مصر من الفوضى.

بينما اختارت شبكة رصد كلمات أخرى من نص تصريحات دونالد ترامب عن الرئيس السيسي فقالت على لسانه " لست قلقا من الوضع في مصر والسيسي قائد عظيم".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن منطقة الشرق الأوسط ستظل تعاني من عدم الاستقرار الحقيقي في ظل وجود إسلام سياسي يسعى للوصول للسلطة.

وأضاف الرئيس، في تصريحات خلال القمة الثنائية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بوجود اسلام سياسي يحكم مصر ورفض هذا الحكم الذي استمر لمدة عام.

وأشار إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

ومن جانبه ، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات مع مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين.

وأكد ترامب ان مصر لديها قائد عظيم ، مشيرا إلى أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة، موضحا أن القمة تتناول بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد دونالد ترامب، بحسن استقبال زوجته، خلال زيارتها إلى مصر مؤخرا، وأنها التقطت الصور الرائعة فى الأهرامات، مؤكدًا أنها ذكرى رائعة لا تنسي، موجها الشكر للرئيس السيسي على حسن الاستقبال حينها.
على لسانهم.. هكذا خضعت الجزيرة و رصد لسيطرة السيسي دوليا .. ويعترفون: الرئيس قائد عظيم
على لسانهم.. هكذا خضعت الجزيرة و رصد لسيطرة السيسي دوليا .. ويعترفون: الرئيس قائد عظيم
على لسانهم.. هكذا خضعت الجزيرة و رصد لسيطرة السيسي دوليا .. ويعترفون: الرئيس قائد عظيم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقابلة عظيمة.. ترامب عن لقائه بالسيسي

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب

ترشيحاتنا

تعرف على ما فعله محمود الخطيب مع والد الطفل الزملكاوي؟

بـ هاشتاج.. كيف حاول الإخوان الانتقام من محمود السيسي

تشكيل الحكومة في إسرائيل.. انتهاء الاجتماع الثلاثي بهذه النتيجة

تعليق مثير من طلعت يوسف بعد هزيمة الاتحاد أمام الزمالك فى الدورى

بـ إطلالة جريئة .. الجمهور يتغزل فى منة فضالي .. شاهد

معز مسعود يعلن مفاجأة جديدة للمرأة بطلتها شيرى عادل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة