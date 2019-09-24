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رياضة

مفاجأة.. سيرجيو راموس صوت لمحمد صلاح بسباق أفضل لاعب فى العالم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:10 ص
سيرجيو راموس ومحمد
سيرجيو راموس ومحمد صلاح
محمد رشاد
منح الدولى الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد ، محمد صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم فى تصويته للجائزة التى أعلن عنها الأثنين.

وحصل فى حفل The Best، الدولى الأرجنتيني ليونيل ميسي على لقب أفضل لاعب فى العالم لعام 2019.

ووفقًا للتصويت الملعن فإن المدافع الإسباني اختار على التوالي: "ايدين هازارد، كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح" على التوالي.

وحصل الدولى المصرى محمد صلاح على أفضل رابع لاعب فى العالم وفقًا للترتيب المعلن.

واتهم سيرجيو راموس بالمدافع العدائى اتجاه النجوم وكان أبرزهم محمد صلاح الذى سقط مصابًا فى نهائي أبطال أوروبا النسخة قبل الماضية.

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