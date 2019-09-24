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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: كيم جونج أون قد يزور سول في نوفمبر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:28 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
أ ش أ
قال رئيس جهاز الاستخبارات الكورية الجنوبية سو هون اليوم الثلاثاء : إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون قد يزور كوريا الجنوبية في نوفمبر المقبل ردا على زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لكوريا الشمالية في سبتمبر العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن رئيس الجهاز قوله ، خلال اجتماع عام للجنة المخابرات البرلمانية ، إن الزعيم كيم قد يزور مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية من سول اعتمادا على تقدم في المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأضاف، أن الزعيم كيم من الممكن أن يزور الصين للمرة الخامسة لإجراء محادثات قمة مع نظيره الصيني.

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