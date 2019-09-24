ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الترسانة يواصل استعداداته للقسم الثاني بمواجهة المصرية للاتصالات ..اليوم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
الترسانة - ارشيفية
الترسانة - ارشيفية
عبدالله هشام
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة مباراة ودية قوية أمام فريق المصرية للاتصالات اليوم "الثلاثاء" في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم الجديد 2019-2020.

ويسعى علاء ميهوب المدير الفني لفريق الترسانة لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية، لطمأنة الجمهور على أداء ومستوى اللاعبين قبل انطلاق الموسم، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي شن عليه بعدما تعرض لعدة نتائج سلبية خلال المباريات الودية الماضية.

كان فريق الترسانة خاض معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية ولعب مباراتين وديتين أمام فاركو واف سي مصر خسر الأولى بهدف دون رد وتعادل في الثانية.

جدير بالذكر أن فريق الترسانة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة، بينما صعد فريق إف سي مصر برصيد 52 نقطة الى الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الترسانة يخسر من خورفكان الإماراتي 1-0 وديا

استعدادا للقسم الثاني.. الترسانة يواجه فريق الصفوة في ثالث ودياته

الترسانة يستضيف أحد السعودي في مباراة ودية استعدادًا للقسم الثاني

الترسانة يفوز على الشعلة السعودي 2-1 وديا

الترسانة يواجه فاركو وديا

الترسانة يتعادل مع اف سي مصر وديا بالإسكندرية

ترشيحاتنا

إعلان صفقة القرن.. تفاصيل لقاء جانتس وجرينبلات

مرتضى منصور يحذر طارق حامد

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

صدمة.. الأصوات العربية تتخلى عن محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم

إنقاذ طفلة من أسفل عجلات قطار بعد أن حملها والدها وقفز بها.. مشهد مرعب

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

مرتضى منصور يحذر طارق حامد

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

بعد مساندة الجميع.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا لمحبيه

التحكيم السبب.. أول تعليق للجهاز الفني على إصابة مروان محسن

أنا صاحب الكورة | سوء أداء لاعبي الزمالك أمام الاتحاد.. تغييرات ميتشو السبب أم شيء آخر؟.. شاهد واحكم

صدمة.. الأصوات العربية تتخلى عن محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم

كرامتي أهم من الزمالك.. مدرب منتخب الكرة النسائية يكشف عن حديث الذكريات مع صالح سليم

الدوري المصري.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الثانية

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد احتلاله المركز الرابع ضمن أفضل لاعبي العالم

الأهلي يبدأ الاستعداد لكانو سبورت بعد راحة 24 ساعة

ريال مدريد تحتفل باكتساح لاعبيها التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في العالم.. بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. شاهد حلا شيحة في منزلها

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي