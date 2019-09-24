الترسانة يواصل استعداداته للقسم الثاني بمواجهة المصرية للاتصالات ..اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة مباراة ودية قوية أمام فريق المصرية للاتصالات اليوم "الثلاثاء" في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم الجديد 2019-2020.



ويسعى علاء ميهوب المدير الفني لفريق الترسانة لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية، لطمأنة الجمهور على أداء ومستوى اللاعبين قبل انطلاق الموسم، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي شن عليه بعدما تعرض لعدة نتائج سلبية خلال المباريات الودية الماضية.



كان فريق الترسانة خاض معسكرا مغلقا في مدينة الإسكندرية ولعب مباراتين وديتين أمام فاركو واف سي مصر خسر الأولى بهدف دون رد وتعادل في الثانية.



جدير بالذكر أن فريق الترسانة أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 48 نقطة، بينما صعد فريق إف سي مصر برصيد 52 نقطة الى الدوري الممتاز.