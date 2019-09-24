إنقاذ رضيعة بعد سقوطها فى بئر عميق بـ الأرجنتين.. فيديو

كشفت لقطات صادمة لحظة صراخ رضيعة خلال إخراجها من باطن الأرض بعد أن سقطت هي وكلبها في بئر بعمق 16 قدما.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث في منطقة ريفية من قرية سينورا بوجيو، في مقاطعة لا باندا، في مقاطعة سانتياغو ديل استيرو في شمال وسط الأرجنتين.



يعتقد أن الفتاة اسمآنا بيلين موراليس البالغة من العمر 20 شهرًا سقطت في بئر يبلغ طولها 16 قدمًا (5 أمتار) مع كلبها.



وأوضحت مصادر شرطية أن أحد السكان قام بحفر البئر من أجل الحصول على مياه الشرب.



وبالصدفة وجد أحد السكان الفتاة واتصلوا بالشرطة ووجدوا والد الفتاة كلاوديو موراليس راقد على الأرض ويحاول إضاءة البئر بكشاف هاتفه.



وحين تم سمع صوت الفتاة وهي تبكي قام رجال الشرطة بعملية الإنقاذ على الفور.



وفور إنقاذ الفتاة من البئر قامت خدمات الطوارئ بمنح الفتاة الأكسجين.



وكان أحد الضباط خطط لحفر بئر مواز لإنقاذ الفتاة، حيث كان من المستحيل استخراج الطفلة من نفس المكان الذي سقطت فيه من البئر لأن ساقيها كانتا عالقتين بداخلها.



