بأسواق الخليج العربي في 2020.. أول سيارة بورش بالكهرباء تعرف على سعرها.. صور

كشفت شركة بورش عن سيارتها الكهربائية الجديدة التي لقبتها باسم Mission E، والتي كانت منتظرة من قبل محبي السيارة بورش حول العالم، وخصوصا في دول الخليج العربي، ومن المنتظر ظهور أول سيارة من هذا الموديل بالأسواق عام 2020.



تعتبر بورش Mission E أصغر نسبيا من ناحية الحجم من موديل "باناميرا" إلا أنها تستهدف توفير مساحة مماثلة في المقصورة، بفضل استخدام مولد الطاقة الكهربائي، الذي يحرر مساحة كبيرة مقارنة بمولدات الاحتراق الداخلي، وفقا لما نقل موقع Automobile Magazine، عن مصادر بالشركة.



وأوضح الموقع أن من أهم مميزات سيارة "بورش Mission E"، التوجيه الممتاز والتحكم الفائق، بالإضافة إلى جعل البطاريات والمواتير الكهربائية مقاومة للحرارة، كما أن الشركة اعتمدت نظام تبريد معقدا لضمان الأداء الثابت على عكس الموديلات الكهربائية المعروضة حاليا في الأسواق.



وتتسارع السيارة بورش Mission E من الصفر إلى 96 كيلو متر في الساعة خلال يما يقارب ثانيتين ونصف، بسرعة قصوى محددة إلكترونيا عند 250 كلم ساعة.



وتستهدف "بورش" مجال سير كهربائي عند حوالي 480 كيلومترا، مع إمكانية شحن 80% من البطارية في أقل من عشرين دقيقة، أما سعرها بين 75,000 و80,000 دولار اى ما يقارب مليون و300 ألف جنيه مصرى.