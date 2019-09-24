مدبولى يشيد بمستوى التعليم والتدريب بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المُرافق له، المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بني سويف، والتي تم إقامتها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف إنشاء مدرسة ثانوية مُتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، بنظام السنوات الثلاث، لتأهيل العمالة الفنية المطلوبة فى هذا القطاع جاء ذلك خلال جولته بمحافظة بني سويف.



وتفقد رئيس الوزراء عددًا من الفصول والمعامل المتخصصة، كما شاهد الملعب وعددًا من التجهيزات التي تدعم رسالة المدرسة ودورها في التعليم والتأهيل والتدريب، واستمع الى شرح تفصيلي من مدير المدرسة الذي أشار إلى أن المدرسة تضم 7 فصول للمراحل الثلاث، وبها 188 طالبا، بالإضافة إلى 5 معامل وورشتي الميكانيكا والكهرباء، لافتًا إلى أن تخصصات الدراسة تشمل تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب، وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحي، ومعالجة ومراقبة جودة مياه الشرب.



وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن المدرسة ببني سويف هى إحدى 4 مدارس فنية مُتخصصة على مستوى الجمهورية أنشاتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في كل من بني سويف والمنوفية والقليوبية والبحيرة، وذلك بهدف تخريج فني ماهر يُواكب احتياجات سوق العمل في الشركة، وفقًا للمواصفات والتقنيات والنظم المطلوبة، حيث تتم العملية التعليمية في المدرسة في إطار من التوازن بين الجانب النظري والمعملي إلى جانب التدريب العملي في الشركة.



وأشاد مدبولى بمستوى التعليم والتدريب المقدم لطلاب المدرسة، مُشيرًا إلى أن هذه النوعية هى ما تحتاجه مصر حاليًا، مُكلفا بإعداد دراسة لإنشاء مدرسة على هذا الطراز فى كل محافظة.