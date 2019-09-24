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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يقرر تطوير وإنشاء أسواق جديدة لزيادة معروض السلع

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:58 م
اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية
ولاء عبد الكريم
قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، الاهتمام بتطوير وإنشاء الأسواق من خلال الغرف التجارية على مستوى الجمهورية ومساندة الحكومة في إنشاء البورصة السلعية لزيادة معروض السلع من أجل الحفاظ على استقرار السوق.

جاء ذلك في ثاني اجتماع له أمس لمناقشة أهم الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث أهم مطالب منتسبي الاتحاد في مختلف القطاعات.

وشدد مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية على أن البداية ستكون من خلال الاهتمام بتطوير الأسواق التي تمتلكها بعض الغرف كخطوة أولى ثم التخطيط فيما بعد بأن تمتلك كافة الغرف أسواقًا تجارية تشرف عليها، بجانب مساندتها للأسواق التي تمتلكها كل محافظة ؛ مما يؤدي إلى تنوع وزيادة معروض السلع الذي يحافظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق.

وشكل "الاتحاد" رسميًا عددًا من اللجان من مجلس إدارته وتخصصت كل لجنة في دراسة بعض الملفات التي تتعلق بمنتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤديّ خدمات على مستوى الجمهورية تستهدف تنمية وتطوير كافة القطاعات من خلال مناقشة المشاكل التي تواجهها ومقترحات حلها مع الجهات المعنية.

وأكد المهندس إبراهيم العربي أن مجلس إدارة الاتحاد حريص على دراسة كافة الملفات الاقتصادية ودعم تأسيس البورصة السلعية وتطوير الأسواق بالتعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن نجاح الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة في تنظيم معارض "أهلًا مدارس" يؤكد زيادة الدور المجتمعي لمنتسبي الغرف التجارية يومًا بعد الآخر.

وقرر أعضاء اللجان التي تم تشكيلها بدء العمل فورًا في دراسة الملفات المكلفة بها كل لجنة على أن ترفع تقاريرها إلى مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعاته القادمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه عدد من أعضاء الاتحاد أن تشكيل لجان وإسناد ملفات بعينها لكل لجنة يؤكد حرص مجلس إدارة الاتحاد على التنمية والتطوير ومساندة اقتصاد البلد، على اعتبار أن منتسبي الغرف التجارية يمثلون القاعدة العريضة للاقتصاد القومي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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