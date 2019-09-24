مصرع 8 وإصابة أكثر من 100 جراء زلزال في شمال باكستان

قال مسؤولان إن زلزالا شدته 5.8 درجة وقع في شمال باكستان، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص منهم ثلاثة أطفال وإصابة أكثر من 100 شخص.



وقال محمد طيب المسؤول الحكومي في منطقة ميربور إن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم في حين قال قائد شرطة المنطقة إن أكثر من مئة أصيبوا بجروح.



وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ذكرت أن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمالي جيلوم في باكستان اليوم‭ ‬الثلاثاء.



وتقع جيلوم في شمال شرق باكستان على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرقي إسلام اباد.