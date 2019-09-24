رامى صبري يكشف لأول مرة كواليس أغنية وبقابل ناس..فيديو

نشر المطرب رامي صبري مقطع فيديو من كواليس اغنيته الجديدة "وبقابل ناس" والتى يكشف عنها لأول مرة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وعلق رامى صبرى على الفيديو قائلا : "اتفرج على كواليس تصوير فيديو كليب (وبقابل ناس)".
أغنية "وبقابل ناس" من كلمات أحمد علي موسى ومن ألحان شادي حسن وتوزيع طارق توكل، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج هادي الباجوري.
وعلق رامى صبرى على الفيديو قائلا : "اتفرج على كواليس تصوير فيديو كليب (وبقابل ناس)".
أغنية "وبقابل ناس" من كلمات أحمد علي موسى ومن ألحان شادي حسن وتوزيع طارق توكل، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج هادي الباجوري.