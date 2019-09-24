الأعلى للثقافة ينظم ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي ديسمبر المقبل





واختارت اللجنة عنوان وشخصيتي الدورة وأطلقت في الأسبوع الماضي عددًا من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية، كما دعت اللجنة المهتمين للمشاركة من خلال تقديم مختصر للدراسة المقترحة في أحد المحاور الرئيسية أو الفرعية التي أعدتها اللجنة والتي تضمنت المحور الأول " الشعر وثقافة العصر".





ويناقش عدد من المحاور الفرعية الآتية هي القراءة الثقافية للشعر، الشعر والفنون، الشعر واللغة والهوية المعاصرة ومستويات التناص والاستدعاء في الشعر العربي أما المحور الثاني الذي يحمل عناون "الشعر وتحولات الواقع العربي" فيناقش ركائز الشعرية العربية ، الشعر والسلطة ، الشعر والنسوية وتحولات الشكل الشعري.



ويناقش المحور الثالث الشعر والتكنولوجيا يتضمن النشر الإلكتروني ، الشعر من الشفاهية إلى الرقمية ، الشعر والدراما إلى جانب الشعر والترجمة اما المحور الاخير فيناقش الشعر والنقد من خلال الشعر ومستويات التلقي ، تحولات الصورة الشعرية ، شعرية الجسد في القصيدة الحديثة والشعر والتأويل.



وتختتم فعاليات الملتقى بالإعلان عن اسم الفائز بجائزة القاهرة للإبداع الشعري في دورتها الخامسة.



يذكر أن اللجنة المنظمة تضم عدد من المتخصصين والنقاد والشعراء منهم الدكتور محمد عبد المطلب ، الشاعر حسن طلب ، الشاعر أحمد سويلم ، الشاعر محمد سليمان ، الشاعر حسين القباحي ، الشاعر شعبان يوسف ، الدكتور عبد الناصر حسن ، الدكتور أسامة البحيري ، الشاعر أحمد عنتر مصطفى ووائل حسين.

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ملتقى القاهرة الدولي الخامس للشعر العربي بعنوان الشعر وثقافة العصر "دورة إبراهيم ناجي وبدر شاكر السياب" في الفترة من 16 حتى 19 ديسمبر المقبل بمقر المجلس بالقاهرة بمشاركة عدد كبير من الباحثين والشعراء والنقاد المصريين والعرب.وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قد أصدرت في يناير الماضي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا لتنظيم الدورة الخامسة من الملتقى بإشراف الأمين العام للمجلس ومقررها الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب.