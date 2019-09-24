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رياضة

أولمبياد طوكيو.. اليابان تصنع ميداليات الدورة من الهواتف الذكية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:11 م
اولمبياد طوكيو
اولمبياد طوكيو
محمود نوفل
كشف تقرير صادر من السفارة اليابانية لدى القاهرة، عن أن الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي ستُمنح للفائزين في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، التي ستقام في طوكيو العام القادم، سيتم تصنيعها من الهواتف.

وبيًن التقرير أن المصانع اليابانية المسئولة عن صناعة الميداليات، تقوم بتجميع الذهب والفضة والبرونز من الهواتف المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية، التي لم تعد تستخدم لتقوم بتصنيع ميداليات البطولة.

وأوضح التقرير، أنه تم تجميع 8 أطنان من الذهب والفضة والبرونز؛ من أجل تصنيع جميع الميداليات، وذلك بواسطة المواطنين اليابانيين.

وألمح إلى أن تلك التجربة تعد هي الأولى من نوعها في العالم للقيام بذلك، لافتًا إلى أن دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، تركز على الاهتمام بالحفاظ على البيئة، حيث تجتهد الدولة اليابانية في العمل على تحقيق الاستخدام الفعال والأمثل للموارد المتاحة. 

وأكد أن اليابان تسعى لإقامة دورة ألعاب أولمبية وبارالمبية صديقة للبيئة، حيث تعد تصنيع الميداليات من المعادن المعاد تدويرها تهدف إلى الحفاظ علي البيئة.

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الكشف عن ميداليات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

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