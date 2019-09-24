رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو: 328.2 مليون دولار صادرات زراعية وغذائية مصرية لروسيا خلال 6 أشهر

قال الوزير المفوض تجاري ناصر حامد، رئيس مكتب التمثيل التجاري في موسكو، إن قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية للسوق الروسية بلغت نحو 328.2 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري.





وأضاف حامد خلال افتتاح الجناح المصري في معرض موسكو الدولي للأغذية (Food Moscow 2019 World) اليوم بمشاركة 25 شركة مصرية في مجال السلع الزراعية والمنتجات الغذائية، بحضور السفير إيهاب طلعت نصر سفير مصر لدى روسيا، "أن قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا من الخضروات والفاكهة الطازجة بلغت نحو 310 ملايين دولار خلال النصف الأول من عام 2019، ويحتل كل من البرتقال والبطاطس المصرية مركز الصدارة ضمن بنود المنتجات المصرية التي تصدر للسوق الروسية، حيث تستحوذ مصر على أكثر من 46% من إجمالي سوق البرتقال في روسيا بقيمة صادرات بلغت 145.2 مليون دولار عام 2018، في حين بلغت خلال الفترة (يناير - يونيو 2019) نحو 140 مليون دولار، بما يبشر بإمكانية مضاعفة الصادرات المصرية من البرتقال لروسيا نهاية العام الجاري".





وأوضح أن صادرات مصر من البطاطس إلى روسيا بلغت خلال عام 2018 نحو 127.7 مليون دولار مقارنة بـ118 مليون دولار خلال عام 2017، في حين بلغت الصادرات المصرية من البطاطس إلى روسيا خلال الفترة (يناير - يوليو) 2018 نحو61 مليون دولار.





وفي مجال الصناعات الغذائية، أشار ناصر حامد إلى أن الصادرات المصرية من هذا القطاع حققت ارتفاعًا نسبته 58.5%، حيث بلغت قيمتها نحو 42 مليون دولار خلال عام 2018 مقارنة بنحو 26.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017، منوهًا بأن الصادرات المصرية من منتجات الصناعات الغذائية إلى روسيا بلغت خلال الفترة (يناير - يونيو) 2019 نحو 18.2 مليون دولار.





ولفت إلى أن صادرات مصر من المنتجات الغذائية تتركز في بند الفراولة المجمدة حيث بلغت قيمتها خلال عام 2018 نحو 18.5 مليون دولار، ونحو 11.7 مليون دولار خلال عام 2017، في حين بلغت نحو 9.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019.