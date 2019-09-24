مدرب الأهلي يكشف كواليس رحيله عن الفريق

يحل محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، ضيفًا مساء اليوم الثلاثاء، على برنامج "الماتش" الذي يذاع عبر قناة صدى البلد في أول ظهور له بعد الرحيل عن الفريق



ويتحدث يوسف عن تفاصيل علاقته مع الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي وحقيقة خلافة مع الرجل وكذلك توضيح كواليس رحيله وخطوته المقبلة في عالم التدريب، ورأيه في مستوى الأهلي مع المدرب الجديد فايلر وكذلك توقعاته لاداء المنتخب تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.



برنامج "الماتش" يقدمه الإعلامي هاني حتحوت ويرأس تحريره الناقد الرياضي أحمد جلال، ويُذاع من الجمعة للثلاثاء لمدة ساعتين يوميًا، من الحادية عشر مساءً وحتى الواحدة صباحًا.