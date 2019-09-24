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رياضة

استعدادا للموسم الجديد.. شبان قنا يلاقي المراغة وديا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:58 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا،
رباب الهوارى
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا، ضيفا على فريق المراغة ، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب الثاني، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وخاض شبان قنا العديد من اللقاءات الودية استعدادًا للقسم الثاني، فقد لعب مبارتين مع فريق الألومنيوم خسر في الأثنين ، ولعب أيضا مع قفط الرياضي لقاءين وتعادل سلبيًا في لقاء وخسر في لقاء ، ولعب بعد ذلك مع فريق المدينة المنورة وفاز بهدفين نظيفين.

يذكر أن مجلس إدارة نادى شبان قنا برئاسة جمال الحديدي قرر تجديد الثقة فى كمال الزين ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالموسم القادم من دوري القسم الثاني.

وكان الزين نجح فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان قنا للتأهل إلى دورة الترقى وحصل على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى.

وأنهى شبان قنا دورة الترقى بالمركز الثانى برصيد10 نقاط خلف بترول أسيوط المتصدر.

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