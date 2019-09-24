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ديني

داعية إسلامي: عرفنا أمورا في الدين من خلال السيدة عائشة فقط.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:21 م
الشيخ رمضان عبد المعز،
الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن السيدة عائشة كانت أقرب الناس لرسول الله، فهناك الكثير من الأمور لم نتعلمها إلا من السيدة عائشة.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، أن الصحابة سألوا السيدة عائشة عن حديث وكلام رسول الله فقالت "لم يكن يسرد الكلام كسردكم ولكن كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه".

وتابع: قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشةَ رضي الله عنها لما سألته إن وافقَتْ ليلةَ القدرِ ما تقول فيها؟: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي.

وأشار إلى أن السيدة عائشة كان لديها علم لا يوجد إلا عندها؛ لدرجة انه عقب وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- كانوا يلجأون إليها للوصول لبعض الأحكام التي يختلف حولها الصحابة، وتجيبهم.

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