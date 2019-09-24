اخبار الرياضة.. كهربا فى الأهلى.. خالد بوطيب يرحل عن الزمالك.. وإصابة ميسى

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :- كشفت مصادر خاصة أن مسئول كبير بالأهلي على تواصل دائم مع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي .- قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالي لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.- خرج البرغوث ليونيل ميسي لاعب برشلونة مصابا أمام فياريال بعد ظهوره الأساسي الأول مع فريقه هذا الموسم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الكامب نو في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.- أعلن موقع "clubworldranking" الشهير والمختص في تصنيف الأندية، تقدم الأهلي مركزًا في التصنيف الأخير عن الأسبوع الماضي، حيث احتل المارد الأحمر المركز الـ 54 عالميًا متقدما مركزا عن التصنيف الأخير برصيد 6723 نقطة.