اخبار الرياضة.. كهربا فى الأهلى.. خالد بوطيب يرحل عن الزمالك.. وإصابة ميسى

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل
- كشفت مصادر خاصة أن مسئول كبير بالأهلي على تواصل دائم مع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي .
قرارمن ميتشو.. خالد بوطيب يرحل عن نادي الزمالك لهذا السبب
- قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالي لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.
أفضل لاعب في العالم نحس .. إصابة ميسي مع برشلونة أمام فياريال بالليجا
- خرج البرغوث ليونيل ميسي لاعب برشلونة مصابا أمام فياريال بعد ظهوره الأساسي الأول مع فريقه هذا الموسم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الكامب نو في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
الأهلي يتفوق على الزمالك عالميا ومحليا ويحتل الثالث عربيا
- أعلن موقع "clubworldranking" الشهير والمختص في تصنيف الأندية، تقدم الأهلي مركزًا في التصنيف الأخير عن الأسبوع الماضي، حيث احتل المارد الأحمر المركز الـ 54 عالميًا متقدما مركزا عن التصنيف الأخير برصيد 6723 نقطة.
الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل
- كشفت مصادر خاصة أن مسئول كبير بالأهلي على تواصل دائم مع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي .
قرارمن ميتشو.. خالد بوطيب يرحل عن نادي الزمالك لهذا السبب
- قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور يرغبون في ضم مانى لمونى السنغالي لاعب فريق جينيراسيون فوت السنغالي.
أفضل لاعب في العالم نحس .. إصابة ميسي مع برشلونة أمام فياريال بالليجا
- خرج البرغوث ليونيل ميسي لاعب برشلونة مصابا أمام فياريال بعد ظهوره الأساسي الأول مع فريقه هذا الموسم، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الكامب نو في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
الأهلي يتفوق على الزمالك عالميا ومحليا ويحتل الثالث عربيا
- أعلن موقع "clubworldranking" الشهير والمختص في تصنيف الأندية، تقدم الأهلي مركزًا في التصنيف الأخير عن الأسبوع الماضي، حيث احتل المارد الأحمر المركز الـ 54 عالميًا متقدما مركزا عن التصنيف الأخير برصيد 6723 نقطة.