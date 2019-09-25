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أخبار العالم

ماكرون وجونسون يحثان روحاني على لقاء ترامب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
روحاني - ترامب
روحاني - ترامب
قسم الخارجي
نقل تقرير لممثل وكالات أنباء بريطانية عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله أمس الثلاثاء إنها ستكون فرصة ضائعة إذا غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة دون الاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ماكرون خلال اجتماع ثلاثي الأطراف مع روحاني ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "ما يهم هو إذا غادر البلاد بدون الاجتماع بالرئيس ترامب فستكون فرصة ضائعة"، فيما قال جونسون إنه يتفق مع ماكرون.

ويحضر الزعماء الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وانسحبت الولايات المتحدة في العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، وزادت منذ ذلك الحين الضغوط الاقتصادية على طهران في مسعى لحملها على إجراء مزيد من القيود على برامجها النووية والصاروخية وكبح أنشطتها الإقليمية.

واستبعدت إيران إجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة إلا إذا عادت واشنطن للالتزام ببنود اتفاق 2015 وهو ما يعني تخفيفها للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية لكن ترامب قال أمس الثلاثاء إن الضغوط ستزيد فقط.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح ماكرون عقب اجتماعات منفصلة مع الرئيسين أن الظروف في هذا السياق مهيأة لعودة سريعة للمفاوضات.

وأضاف قائلا "توجد نية مشتركة للتقدم ليس فقط لإيجاد شروط لوقف التصعيد بل لبناء اتفاق طويل الأمد...لكن هذا يعتمد على رغبة الطرفين

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