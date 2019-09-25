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أخبار العالم

نفوذها يتنامى بشكل ملحوظ.. مطالب بحظر جماعة الإخوان في أوروبا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:56 ص
أمير قطر - يوسف القرضاوي
أمير قطر - يوسف القرضاوي
رحيم يسري
يوما بعد يوم تظهر فضائح النظام القطري للعلن، فعقب نشر وتمويل الإرهابي في الشرق الأوسط، عمدت الدوحة على تصدير الإسلام السياسي وتمويل المتطرفين في أوروبا.

وفقا لتقرير صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، فإن قطر تريد أن قطر تعمل منذ 10 سنوات على زيادة نفوذ الإسلاميين في أوروبا، حيث يتلقى نحو 20 مشروعا في فرنسا و24 في ايطاليا وعشرات المشاريع الأخرى تمويلات من جماعات إسلامية على علاقة بقطر.

ويكشف فيلم وثائقي جديد بنوان "قطر حرب التأثير في أوروبا" عن المشاريع القطرية في أوروبا ودور نظام تميم الخبيث في نشر التطرف تحت غطاء مشاريع أخرى مثل "مركز النور" الضخم الذي يتم إعداده ليضم مئات الأماكن للعبادة وحمامات سباحة وكذلك عيادة طبية وخدمات تجارية، وتشير الصحيفة إلى الروابط القوية بين الدوحة وجماعة الإخوان.

وسلطت الصحيفة الضوء على علاقة النظام القطري بـ يوسف القرضاوي حيث فتحت أحضانها للمفتي المتطرف منذ الستينيات، مشيرة إلى قربه من عائلة طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس الإخوان.

وأوضحت الصحيفة أن أذرع جماعة الإخوان الإِرهابية لا تزال نشطة في أوروبا وتحاول قطر إعادة إحياء تلك الجماعة عقب فضحها في الشرق الأوسط، حيث يحذر الفيلم من تنامي نفوذ الجماعة في أوروبا وزيادة تأثيرها.

وتقول الصحيفة إن فرع الجماعة نشط في فرنسا ومعظم أنحاء أوروبا، ففي فرنسا يسيطر التيار الإخواني على جمعية المسلمين الفرنسيين النافذة الفرنسية لجماعة الإخوان والتي تتحكم في أكثر من 10% بالمساجد، وتتلقى تمويلات قطرية بالطبع.

وأشارت إلى أن تلك الجمعية قامت بإنشاء مدارس إسلامية خاصة والاستثمار فيها للتأثير على الشباب والأطفال الناشئين.

وتقول الصحيفة إن أمير قطر لم يعد له حليفا قويا في الإليزيه مثلما وجد والده في نيكولا ساركوزي ، لكنه يسعى لخلق نفوذ في أي مكان في العالم لمنافسة الدول الكبرى المقاطعة للدوحة وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ويضيف التقرير أن الرئيس ماكرون وعد بالتدخل ومعالجة مسألة انتشار الإسلام السياسي في فرنسا ، مشيرا إلى عدم اتخاذه قرارا أو حلا حتى الآن.

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