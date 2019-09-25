رئيس الوزراء يتفقد مدرسة المحروسة ١ بالسلام للاطمئنان على سير العملية التعليمية

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل مدرسة المحروسة ١ للتعليم الأساسي بحي السلام للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة .



وتفقد مدبولي، الفصول واجرى حوارا مع الطلاب للاطمئنان على انتظام العام الدراسى، وبدء تلقي الحصص الدراسية.



واستمع رئيس الوزراء الى شرح وافي عن إمكانات المدرسة من ناحية عدد الفصول والطلاب وكثافة كل فصل .



ومن المقرر ان يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب زيارته للمدرسة، مشروعي المحروسة و معا لتطوير العشوائيات وتسكين اهالي المناطق غير الامنة بها ويرافقه وزير الاسكان ومحافظ القاهرة .





ويضم مشروع المحروسة ١و ٢ نحو 4900 وحدة سكنية، وعدد من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.



كما يتضمن مشروع معا، إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية، لتوفير 3312 وحدة سكنية، من 4 نماذج مختلفة.