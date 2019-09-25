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شاهد .. لحظة وصول رئيس الوزراء لمشروعى المحروسة ومعًا لتطوير العشوائيات

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات خاصة للحظة وصول رئيس الوزراء لتفقد مشروعي المحروسة ومعًا لتطوير العشوائيات.


ويتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مشروعى "معا" و"المحروسة" لتطوير العشوائيات.

ويتضمن مشروع معا إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، ويجري إنشاء 102 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية، لتوفير 3312 وحدة سكنية من 4 نماذج مختلفة.

ويضم مشروع المحروسة نحو 4900 وحدة و84 محلًا، و6 منافذ بيع إضافة إلى 39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة، والمشروع مخصص لخدمة سكان المناطق غير الآمنة، ومساحته 60 فدانًا مساحة منها 34.7 فدان للعمارات و14.2 فدان للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

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اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مشروعي المحروسة ومعًا لتطوير العشوائيات

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