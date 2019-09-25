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بشرة خير.. البورصة توقف نزيف الخسائر وترتفع بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:45 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بـ 848 ألف جنيه و4.8 مليون جنيه على التوالي .. فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع بـ 5.6 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.2% مسجلا مستوى 13,335.92 نقطة.

وصعد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.53% مسجلا مستوى 485.71 نقطة.

وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة هي مجموع الشركات المقيدة في المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 0.61% مسجلا مستوى 1301.59 نقطة.

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