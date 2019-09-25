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أخبار العالم

أكرم أوغلو رئيس بلدية إسطنبول يجمع القمامة من الشوارع .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
رئيس بلدية اسطنبول
رئيس بلدية اسطنبول
شريف سيد
ظهر رئيس بلدية إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، وهو ينظف الشوارع بنفسه، وذلك للتعبير عن تضامنه مع عمال النظافة في البلاد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط الفيديو، قائلين إن إعلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهل هذا الأمر.

وقال أكرم إمام أوغلو أثناء تنظيف الشوارع: "يشعر الإنسان بالحزب من وجود هذه القمامة في الشارع، نحن نشعر بالحزب كذلك".

يأتي ذلك مع استمرار الحرب التي يقودها حزب أردوغان، العدالة والتنمية، على رئيس البلدية المعارض منذ توليه منصبه.

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