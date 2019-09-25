أكرم أوغلو رئيس بلدية إسطنبول يجمع القمامة من الشوارع .. فيديو

ظهر رئيس بلدية إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، وهو ينظف الشوارع بنفسه، وذلك للتعبير عن تضامنه مع عمال النظافة في البلاد.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط الفيديو، قائلين إن إعلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاهل هذا الأمر.



وقال أكرم إمام أوغلو أثناء تنظيف الشوارع: "يشعر الإنسان بالحزب من وجود هذه القمامة في الشارع، نحن نشعر بالحزب كذلك".



يأتي ذلك مع استمرار الحرب التي يقودها حزب أردوغان، العدالة والتنمية، على رئيس البلدية المعارض منذ توليه منصبه.



