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مرأة

ابتعد عن مخاطرها.. بدائل لمكعبات مرقة الدجاج

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
ريهام قدري
انتشرت الفترة الأخيرة بعض التحذيرات من مرقة الدجاج ولذلك يمكن أن تستبدليها بأشياء أخرى، حيث قدمت لجنة سلامة الغذاء الحل البديل وذلك من خلال عمل تلك المكعبات في البيت.

المقادير :
أجزاء الدجاج المتوفرة (أجنحة أو وراك مثلا).
كرفس.
بصل.
توم.
جزر.
توابل الشوربة: حبهان ( حب او بودرة ) , فلفل أسود ( حب او بودرة ) , قرفة خشب (أعواد) , قرنفل , مستكة , ورق لورى ( ورق غار ).
معلقتين دقيق معلقتين زبدة
بهارات : كارى كركم زعتر بقدونس مجفف حبهان بودرة بهارات فراخ بودرة توم ملح الكرفس كزبرة ناشفة زنجبيل بودرة فلفل اسود و ملح.


الطريقة :

فى نقطة زيت حمرى البهارات ثم ضيفي قطع الدجاج و قلبيها مع البهارات.
ثم ضيفي البصل و الكرفس و الجزر و ماء مغلي حتي يغطي الدجاج بالظبط و اتركي الدجاج حتي ينضج.
استخرجي قطع الدجاج بعد تمام السوي ثم ضيفي الثوم.
و ضيفي قطعة من الدجاج بعد ازالة العظام ( ورك مثلا) الي الشوربة مرة أخري و اتركي الشوربة قليلا علي النار حتي تصبح مركزة.
ضعي الشوربة فى الخلاط من غير أن تصفيها و اضربيها جيدا تصبح جميع المكونات ناعمة جدا.
فى مقلاة كبيرة أو حلة ضعي الزبدة على النار حتي تسيح ثم ضيفي الدقيق و حمريه قليلا ثم ضيفى الشوربة المضروبة فى الخلاط و قلبيها بالويسك سريعا حتي تبدأي أن تحصلي علي قوام سميك قليلا.
ضيفى البهارات كلها و قلبيها جيدا حتي تختلط جيدا و أطفئ النار و اتركي الشوربة حتي تبرد.
لو ستضيفى أى خضرة طازة بدلا من المجففة ضيفها الآن.
اختاري صينية ارتفاعها صغير و غطيها ببلاستيك راب ثم صبى عليها الخليط و ثم غطيها ببلاستيك راب من فوقها بحيث أن يكون البلاستيك لازق على الخليط.
ادخليها الفريزر حتي تتجمد جيدا.
أخرجيها و قطعيها مكعبات بسكينة حامية و احتفظي بالمكعبات فى كيس او يفضل برطمان زجاجي في الفريزر مرة أخري و استخدمي منها بحسب الحاجة.

او يمكن وضع الشوربة في مكعبات الثلج ثم تغطيتها ووضعها بالفريزر واستخدامها وقت الحاجة .
يمكن استبدال الدجاج باللحوم ومواسير العظم الغنية بالنخاع ويمكن استبدالها بالخضراوات بطاطس وجزر وكوسة وطماطم وبازلاء وفاصوليا لعمل مكعبات صيامي او مكعبات خضار للاستخدام العادي

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