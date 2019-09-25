فيديوجراف| فساتين غادة عادل في مهرجان الجونة تشعل السوشيال ميديا

أثارت النجمة غادة عادل عاصفة من الجدل بسبب ظهورها بفستان ذات تصميم جريء خلال حضورها فيلم هند صبرى الجديد نورا تحلم، الذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.



وظهرت غادة عادل بـ فستان ستان أزرق مكشوف الصدر ومجسم بعد حدود الركبة وانتعلت حذاء كعب باللون البنفسجي .



طلة غادة الجرئية أثارت غضب متابعيها على السوشيال ميديا حيث لم تكن هذة الطلة الوحيدة لها فظهرت بإطلالاتين خلال الدورتين الأولى والثانية من مهرجان الجونة السينمائي .



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي إطلالات غادة عادل خلال مهرجان الجونة السينمائي.