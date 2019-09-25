صنايعة مصر.. مبادرة ثقافية لخلق فرص عمل للشباب والحفاظ على الحرف التراثية

تسعى مبادرة صنايعة مصر، التي أطلقتها الدولة متمثلة في صندوق التنمية الثقافية، للحفاظ على التراث والحرف التقليدية، وخلق فرص عمل للشباب، فمبادرة صنايعة مصر، تقوم على التدريب المهني وإعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء.



تفاصيل مبادرة صنايعة مصر



مبادرة صنايعة مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على التدريب المهنى للشباب وذلك انطلاقًا من الدور الوطني الهادف إلى صون الهوية، والحفاظ على ملامحها المتفردة، وضمن الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة ، حيث أن الحرف التقليدية والتراثية إحدى مفردات الإرث الثقافى، ومن الثوابت الراسخة فى الذاكرة حيث تميز المجتمع المصرى على مر العصور بعشرات الأنواع من الحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال وأمست مدلولا للجمال والدقة والإتقان وعلامة للإبداع المحلى، وتهدف المبادرة إلى تنشئة أجيال جديدة من العاملين المهرة، وبناء قاعدة انتاجية فى هذا المجال تصبح أساسًا لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب يتم استثمار انتاجها فى فتح افاق تجارية عالمية مبتكرة، والترويج الخارجى لمصر سياحيًا إلى جانب نشر قيم الجمال بين أبناء الوطن .



الحرف المتوفرة في مبادرة صنايعة مصر ومدة التدريب

وتقوم مبادرة صنايعية مصر على مشروع يهدف إلى التدريب على الحرف التقليدية والتراثية فى مجالات "أعمال النحاس – الصدف – القشرة – الخيامية – الخزف – الحلى التراثية "، ويستهدف أبناء الوطن من سن 18 حتى 40 عامًا، ويمنح المتدربين به شهادة معتمدة بعد اجتياز فترة التدريب التى تصل مدتها الى 8 شهور، وتتم على مرحلتين الأولى للمبتدئين، والثانية لرفع كفائة الحرفة، وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهريًا منها 16 ساعة للدراسة النظرية ، و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية على أن تضم كل دورة من 10 إلى 15 متدربا .



صندوق التنمية الثقافية يروج لمنتجات مبادرة صنايعية مصر

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن الصندوق سيساعد الخرجيين من تلك الورش في الترويج لمنتجاتهم عن طريق مركز الحرف التراثية بالفسطاط، في المعارض التي يتم تنظيمها محليا وعالميًا.



وتواصل اللجنة المشكلة من صندوق التنمية الثقافية، لإختيار الشباب التي تنطبق عليهم الشروط من قبل المتقدمين، أعمالها بمركز الحرف بالفسطاط،، وتتشكل اللجنة من د. فتحى عبد الوهاب رئيسًا، وعضوية كل من د. نهلة إمام رئيس قسم العادات والمعتقدات بالمعهد العالى للفنون الشعبية، ود. زينب سالم أستاذ الخزف بكلية الفنون التطبيقية "جامعة حلوان"، د. أحمد وحيد أستاذ المعادن والحلي بكلية الفنون التطبيقية وعميد "جامعة بدر"، الفنان الكبير عز الدين نجيب، د. أحمد عبد الكريم أستاذ التصميم بكلية التربية الفنية "جامعة حلوان"، د. على السنوسى أستاذ تصميم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية "جامعة حلوان"، د.حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، د. سلوى الشربينى رئيس الإدارة المركزية للحرف التراثية بقطاع الفنون التشكيلية، و د. هشام جمعة مدير مركز الحرف التقليدية بالفسطاط .



أعداد المتقدمين لمبادرة صنايعية مصر

وتقدم لمبادرة صنايعية مصر، 436 شابا وفتاة في الحرف التالية: الحلي 110، الخزف 163، الأشغال: نقش واركيت 104، التطعيم بالصدف 18، قشرة الخشب 13، الخيامية 28.