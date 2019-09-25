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فن

بفستان أبيض.. إنجى وجدان تشعل إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:25 م
انجي وجدان
انجي وجدان
رنا اشرف
نشرت الفنانة إنجى وجدان، اليوم الأربعاء، صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت فيها بفستان ابيض بسيط وشنطة بينك.

نالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

جميلة جدا

دايما متالقه كعادتك

حلو الدريس اوى

يذكر أن إنجي وجدان غابت عن دراما رمضان 2019، لكنها نافست مؤخرا بمسلسل "طلعت روحى" ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، وشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة".

تدور أحداث طلعت روحي، حول «داليدا» الفتاة الطموح التى تريد أن تصبح عارضة أزياء وممثلة مشهورة، لكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، مع فتاة أخرى تدعى «عالية»، وهى فتاة سمينة تعمل محامية، وبعد الحادث تكتشف أن روحها انتقلت إلى جسد «عالية»، وتتعرض لعدة مواقف طريفة فى سياق محاولاتها للتعايش مع حياتها الجديدة.

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