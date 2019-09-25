شاهد.. صورة مسربة لـ تي شيرت النادي الأهلي الجديد

أكد مصدر خاص بشركة أمبرو ان تي شيرت الفريق الأول للكرة بالأهلي الجديد سوف يتم طرحه للجماهير خلال ساعات بشكل رسمي في المقر الرئيسي بشارع عباس العقاد في مدينة نصر.



وقال المصدر في تصريحات خاصة أن التي شيرت الاصلي يترواح سعره ما بين 1600-1700 جنيه ونسخة هاي كوبي 650 جنيها والنسخة الكوبي 249 جنيها.



وتم تسريب صورة من القميص الجديد الخاص بالنادي الأهلي .



ومن المقرر أن يظهر الفريق الأول للكرة بالأهلي في مباراته المقبلة أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية.



ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، وذلك بعدما تم نقله من استاد السلام لحضور جماهيري بـ 5 آلاف مشجع.