من الطيران جوا إلى الفضاء.. من هو هزاع المنصوري أول عربي على متن محطة الفضاء الدولية

أول إماراتي في الفضاء وأول عربي على متن محطة الفضاء الدولية، إنه رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصوري الذي يترقب العالم سفره على متن سفينة الفضاء سويوز إلى محطة الفضاء الدولية برفقة ثلاثة آخرين، حيث سيمكثون في الفضاء لمدة 8 أيام.



وسيصعد هزاع على متن مركبة الفضاء «Soyuz MS-15» التي ستطلق من قاعدة بايكونور في كازاخستان، ويعودوا إلى الأرض على متن «Soyuz MS-12» في 3 أكتوبر 2019، وتم تحديد موعد هذه المهمة في البداية في أبريل الماضي ولكن تم تأجيلها إلى 25 سبتمبر 2019 بعد حادث إطلاق مركبة الفضاء «Soyuz MS-10» في 10 أكتوبر 2018، ويرصد «صدى البلد» قصة رائد الفضاء الشاب والتحاقه بهذا المجال.



يعد هزاع المنصوري أول رائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة، واسمه بالكامل هزاع علي العبدان خلفان المنصوري، وقد ولد في 13 ديسمبر 1983، في ضاحية أبو ظبي من الوثبة، وظهرت هوايته في الاستكشاف ومشاهدة النجوم والشهب في سن صغير، حيث كان يمضي معظم أوقات طفولته في صحراء ليوا.



"سأصبح رائد فضاء" راود هذا الحلم هزاع منذ طفولته، فكان يحب القراءة عن الطائرات والرحلات الفضائية، وبعد انتهائه من الدراسة في مدرسة الصديق الثانوية في ليوا، بمنطقة الظفرة، التحق المنصوري بكلية خليفة بن زايد الجوية، وتتخرج منها في عام 2004 بدرجة البكالوريوس في الطيران.



سران ما اقتحم هزاع مجال العمل، حيث التحق بالقوات المسلحة وأصبح طيارًا عسكريًا، ثم أرسلته الإمارات العربية المتحدة للتدريب على طائرات مقاتلة من طراز F-16 في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرس هناك الدورات التدريبية المتقدمة في Water Survival، و GYRO LAP Course، حتى 9G و RED Flag Exercise، وبعد انتهائه وعودته عمل كطيار F-16.



قدراته المميزة في الطيران وتنمية مهاراته جعلته واحد من الرائدين بالمجال، ففي عام 2016 تم اختياره ليكون طيارًا في العرض الجوي، وفي عام 2017، شارك في معرض دبي للطيران 2017 حيث شارك في عروض مختلفة في عدد من المدن في الإمارات العربية المتحدة للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.



التحق هزاع بمجال الفضاء من خلال تغريدة على تويتر، ففي السادس من ديسمبر عام 2017 كتب نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على تويتر: "أدعو الشباب الإماراتي للتسجيل في برنامج رواد الفضاء الإماراتي من خلال مركز محمد بن راشد الفضائي"، وسجل فيها أكثر من 4022 شخص.



القدر حقق أمنية هزاع، وكان المنصوري واحدًا من شخصين تم اختيارهما من بين 4022 مرشحًا، بعد اجتيازه لسلسلة من الاختبارات في الإمارات وروسيا، وفي الثالث من سبتمبر العام الماضي كتب الشيخ محمد تغريدة: "أعلنا اليوم روادنا الأوائل إلى محطة الفضاء الدولية: هزاع المنصوري وسلطان النيادي.. يمثل هزاع وسلطان كل الشباب العربي ويمثلان قمة طموحات الإمارات العربية المتحدة".



وكجزء من اتفاق بين مركز محمد بن راشد الفضاء (MBRSC) ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس لتدريب رواد الفضاء الإماراتي، ذهب المنصوري للتدريب في مركز «يوري جاجارين» في روسيا استعدادا للمهمة محطة الفضاء الدولية.



في 12 أبريل 2019، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء (MBRSC) عن اختيار المنصوري رائد الفضاء في مهمة ستستغرق ثمانية أيام إلى محطة الفضاء الدولي iss، هذا سيجعله أول إماراتي في الفضاء وأول عربي على متن محطة الفضاء الدولية.



الكثير من المخاوف مرتبطة بهذه الرحلة، ففي 24 أغسطس 2019، فشلت مركبة سويوز غير مأهولة في الوصول تلقائيًا إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك قبل شهر واحد فقط من إطلاق المنصوري للفضاء، ومع ذلك، فقد أعلنت الإمارات أنها لن تؤثر على الخطط فق تدرب هزاع لمدة عام كامل لأكثرمن 1400 ساعة و90 دورة تدريبية.



سيسافر هزاع إلى الفضاء تاركا زوجته وابناءه الأربعة، مريم، وعلي، وعبدالله، ومنصور، ولكنه قد وعدهم أنه سيرفع علم بلادهم الإمارات وصورة لعائلته.