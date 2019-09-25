بني سويف يلاقي السكة ودياً استعداداً للمظاليم

قرّر الجهاز الفنى لفريق بنى سويف الرياضى، بقيادة حسن موسى، خوض ودية جديدة مع فريق السكة الحديد، وذلك بعد غد، الجمعة، على ملعب استاد بنى سويف الرياضى، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019/ 2020 .





يُذكر أن القرعة قد أسفرت عن مواجهات بني سويف في القسم الثاني، ومباريات بني سويف كالتالي:





1 – بني سويف × شبان قنا

2 – سوهاج × بني سويف

3 – بني سويف × المنيا

4 – الألومنيوم × بني سويف

5 – بترول أسيوط × بني سويف

6 – بني سويف × الإعلاميين

7 – ديروط × بني سويف

8 – بني سويف × الفيوم

9 – تليفونات بني سويف × بني سويف

10 – بني سويف × البنك الأهلي

11 – طهطا × بني سويف





وقد بدأ بني سويف فترة الإعداد للموسم الجديد بالقسم الثاني في أواخر شهر يونيو الماضي، على ملعب نادي بني سويف، ثم الدخول في معسكر مغلق بمنتجع الأسيوطي استمر لشهر وأكثر.





وتعاقد بنى سويف مع العديد من اللاعبين وهم:





محمود الحضري حارس مرمى الحمام

كريم محفوظ حارس مرمى إف سي مصر

محمد السيد الشهير ميخا لاعب وسط نادي إف سي مصر

بلال سالم لاعب وسط إف سي مصر

كمال البدوي ظهير أيمن سوهاج

هارون إسماعيل مدافع الترسانة

محمود مكي صانع ألعاب طنطا

حسام البدري ظهير أيسر بورتو السويس

عاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى

مصطفى بلية مهاجم بلدية المحلة

واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه

أحمد الأمور لاعب أسوان

محمود بكري لاعب وسط الفيوم

أحمد عبدالرازق صانع ألعاب تحرير أسوان

نصر رمضان لاعب خط وسط نادي مصر المقاصة ونادي سموحة

بجانب تجديد عقود كل من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم أشرف



