سفير السعودية يهنئ حواس على كتابه الجديد أسرار مصر.. صور

وصل منذ قليل السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر، ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية لحضور حفل توقيع كتاب عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق،والكتاب بعنوان"أسرار مصر مع زاهي حواس".



الحفل حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، و يحظي بحضور كبير من الشخصيات العامة والفنانين، ومنهم الفنانون حسين فهمي ويحيي الفخراني ولبلبة ووفاء سالم.



والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق والدكتور حسين عبد البصير مدير عام متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة.



وحضر المهندس حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق،وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وكما حضر التوقيع عدد من السفراء الأجانب ومنهم سفير مالطا في القاهرة وسفير سلوفاكيا في القاهرة وسفير فرنسا في القاهرة.





كما حضر التوقيع عدد من السفراء الأجانب ومنهم سفير مالطا في القاهرة وسفير سلوفاكيا في القاهرة وسفير فرنسا في القاهرة.

شارك السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر، ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية في حفل توقيع كتاب عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، بعنوان"اسرار مصر مع زاهي حواس".الحفل حضره الدكتور خالد العناني وزير الآثار، و يحظي بحضور كبير من الشخصيات العامة والفنانين،ومنهم الفنانون حسين فهمي ويحيي الفخراني ولبلبة ووفاء سالم.كما حضره والدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار الأسبق والدكتور حسين عبد البصير مدير عام متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران استاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة.وحضر المهندس حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.