بدون كعب عال.. شاهد درة تتألق بالكوتشي الأبيض فى الجونة

شاركت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنسجرام، بإطلالة مثيرة وجذابة.



وأطلت درة بـ فستان مشجر فوق حدود الركبة يغلب علية اللون البينك مع نقشات باللون الأزرق، وانتعلت كوتشي أبيض أنيقا وكان شعرها مجمع .



ومن الناحية الجمالية وضعت درة ميكب بألوان البرونزية التى تناسب إطلالتها الجذابة وأبرزت جمال عيونها بالماسكرا، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وخاتم رقيق.



وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها.....