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رياضة

رغم النقص العددي.. أتليتكو مدريد ينتصر على مايوركا ويتصدر الدوري الإسباني

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:57 م
جواو فيليكس لاعب
جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد
إسماعيل محمود
حقق أتليتكو مدريد فوزًا هامًا على حساب مضيفه ريال مايوركا ، بهدفين نظيفين ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة ، من الدوري الإسباني.

افتتح دييجو كوستا التسجيل في الدقيقة 26 ، قبل أن يضيف الوافد الجديد ، البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 65 ، ليحاول بعدها مايوركا تعديل النتيجة ، لكنه فشل في ذلك ، لتنتهي المباراة بفوز أتليتكو مدريد بهدفين نظيفين.

يذكر أن الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد ،طرد من أرضية الملعب في الدقيقة 78 ، وذلك بعد نزوله بـ 9 دقائق فقط ، لتحصله على إنذاريين واعتراضه على حكم المباراة.

وفي نفس الجولة ، تعادل أتليتك بيلباو مع مضيفه ليجانيس بهدف لكل فريق ، ليتقاسما نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي أتليتكو مدريد للنقطة الـ 13 في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد نادي ريال مايوركا عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.

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