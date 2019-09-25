رغم النقص العددي.. أتليتكو مدريد ينتصر على مايوركا ويتصدر الدوري الإسباني

حقق أتليتكو مدريد فوزًا هامًا على حساب مضيفه ريال مايوركا ، بهدفين نظيفين ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة ، من الدوري الإسباني.



افتتح دييجو كوستا التسجيل في الدقيقة 26 ، قبل أن يضيف الوافد الجديد ، البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 65 ، ليحاول بعدها مايوركا تعديل النتيجة ، لكنه فشل في ذلك ، لتنتهي المباراة بفوز أتليتكو مدريد بهدفين نظيفين.



يذكر أن الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد ،طرد من أرضية الملعب في الدقيقة 78 ، وذلك بعد نزوله بـ 9 دقائق فقط ، لتحصله على إنذاريين واعتراضه على حكم المباراة.



وفي نفس الجولة ، تعادل أتليتك بيلباو مع مضيفه ليجانيس بهدف لكل فريق ، ليتقاسما نقاط المباراة.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي أتليتكو مدريد للنقطة الـ 13 في صدارة الترتيب ، بينما توقف رصيد نادي ريال مايوركا عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.