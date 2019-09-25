في مئوية ميلاده.. منى الشاذلى تعرض فيديو تاريخيا لوحش الشاشة فريد شوقي

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، فيديو يعرض أعمال وحش الشاشة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، في الذكرى المئوية لميلاده.



وتحل الفنانة "رانيا فريد شوقي"، ضيفة على الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، فى إطار الذكرى المئوية لميلاد فريد شوقي، وتتحدث فيها ابنته "رانيا" عن تفاصيل تكشف لأول مرة عن علاقتها بوالدها، ووصيته لها، وتفاصيل الحياة الشخصية للفنان الكبير، وعلاقته بإخوته، وانتمائه للنادي الأهلى، وأهم أعماله، علاوة على ثنائيته الشهيرة مع النجم محمود المليجي.



كما تتحدث النجمة "رانيا فريد شوقي" عن دورها في مسرحية "الملك لير". وعن ترشيحها من جانب "يحيي الفخراني" لأداء الدور على الرغم من كونها لا تتقن اللغة الفصحي، وهي اللغة التى ينطق بها أبطال العمل الكبير، الذى ألفه "شكسبير" فى نهايات القرن السادس عشر.



