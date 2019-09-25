حكم إقامة سرادق العزاء ونشر نعي للميت.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى، إن نشر نعي الميت في الصحف أو ما شابه، وذكر أقرباء الميت ونسبه؛ ليس محرمًا في ذاته، مشيرًا إلى أنه يُعد حرامًا إذا كان للفخر والكبر والتعالي على الناس.





وأضاف "وسام" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم نشر نعي الميت؟ وإقامة السرادق له بعد وفاته؟ أن سرادق العزاء لا مانع منه؛ لأن البيوت ضاقت على أهلها ولم تتسع لإقامة العزاء فيها وخصوصًا مع المشاهير الذين لهم المعارف والأقرباء الكُثر.





وأشار إلى ضرورة عدم المبالغة في النعي وإقامة السرادق والتبذير في الإنفاق، والبعد عن إزعاج السكان وإغلاق الشوارع.





الإفتاء توضح حُكم إقامة «السرادقات» لتلقي العزاء في المآتم

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن إقامة المآتم ونصب السرادقات لتلقي العزاء من الأمور المستحدثة التي تعارف عليها بعض الناس ودعت إليها مقتضيات أحوالهم لأجل المواساة، ولكن تكاليف ذلك لا تخصم من تَرِكة المتوفَّى.





وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إقامة السرادقات في المآتم؟»، أن تكاليف سرادق العزاء لا تخصم من التركة، لأن الذي يخصم منها هو ما يحتاجه حتى دخول القبر، أما بعد ذلك فالمُتبرع به هو الذي يتكفل بنفقاته، وإن لم يوجد من يتبرع فلا يلزم إقامة السرادق لاستقبال العزاء، وإنما يكون استقباله عند الدفن، وبعد ذلك عندما يلقى المعزون أهل الميت في البيوت أو الأسواق أو المساجد يقومون بتعزيتهم.





وأضاف أن الناس اعتادوا أمورًا كثيرة في المآتم وغيرها، ولم يعتمدوا في أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصي أو الطائفي، وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل، حتى عمَّت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضيهم، ناظرين إليها على أنها سنَّة الآباء والأجداد، ولم يجدوا من ينكر المنكَر منها عليهم، ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها، ففعلها واعتادها غيرُ المتفقهين، وسايرهم فيها المتفقهون، واحتملوا إثمها وإثم مَن ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين.



