خنجر على طائرة كازابلانكا.. إحباط تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكبين في مطار القاهرة.. شاهد

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك، من ضبط محاولتي تهرب جمركى لكمية من الأقراص المخدرة مع راكبين مصريين على الرحلة القادمة من كازابلانكا، وتم تحرير محاضر لهما وتحريز المضبوطات.



قالت مصادر جمركية، إنه بناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، بمحاولة راكب مصرى قادم من مطار كازابلانكا تهريب أصناف ممنوعة، وتم تفتيش حقائبه تبين وجود 29 شريط ترمادول بإجمالي 290 قرصا بين طيات الملابس داخل حقائبه



وعلي نفس الرحلة، تم الابلاغ أيضا عن راكب مصرى اخر، بحوزته مواد مخدرة، بالتفتيش تبين وجود 17 شريط بإجمالي 174 قرص ترامادول وخنجر.



قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر تهرب جمركى.