وعي المصريين زاد.. عمرو أديب: أنا ابن مصر أنا ضد الكسر.. فيديو

أبدى الإعلامي عمرو أديب، سعادته بسبب تواجد روح جيدة بين المصريين على السوشيال ميديا وهناك حالة اختلاف وسعادة وأمل، وعدم توافر حالة الإحباط بين المصريين.





وقال عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا ابن مصر أنا ضد الكسر.. ده لسان حال المصريين في الشارع والسوشيال ميديا".





وتابع عمرو أديب: "تأثير الاستهداف من جماعة الإخوان الإرهابية للمصريين ليس قويًا وهناك حالة تحدٍ وعدم خوف من دعوات جماعة الإخوان ".



