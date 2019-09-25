ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هيبقى فيه عمليات فدائية.. إرهابي يهاجم الجيش ويحرض على قتل رجاله.. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:42 م
الإرهابي خالد صادق
الإرهابي خالد صادق
هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للإرهابي الإخواني خالد صادق يهاجم فيه القوات المسلحة المصرية ويحرض على الوقيعة بين مؤسسات الدولة المصرية، مستخدما ألفاظا خارجة.

وظهر الإرهابي خالد صادق وهو يتحدث بعصبية شديدة، وقال:" أبصم أن كل الجيش خونة، ولازم تدوني أمل اتحرك وانزل مصر وأكون مطمن أني فيه حد في ظهري، ومفيش عسكري واحد في الجيش شريف، وهيبقى في عمليات فدائية ومش عمليات كر وفر ضد الشرطة والجيش".

وعلق عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" أنت تعبت بسرعة كده ليه، هذا الفيديو يظهر حالة اليأس والعصبية المصاب بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع عمرو اديب:"فيه حرقان داخل جماعة الإخوان الإرهابية وفيه ناس هتموت بسبب أن مصر قوية ومنيعة ومحدش يعرف يقربلنا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: لولا الجيش المصري مكنش هيبقى فيه بلد.. فيديو

عمرو أديب: فستان رانيا يوسف عامل تريند أعلى من محمد علي.. فيديو

عمرو أديب: محافظة السويس مستقرة.. والإخوان يروجون الأكاذيب.. فيديو

وعي المصريين زاد.. عمرو أديب: أنا ابن مصر أنا ضد الكسر.. فيديو

ترشيحاتنا

إعلامي يفتح النار على محمد علي ومعتز مطر وجو شو ويتوعدهم بكشف فضائحهم.. فيديو

أبرزهن غادة عادل.. 6 فنانات الأكثر إثارة للجدل في الجونة.. تفاصيل

«دلوقتي بتعيط بعد ما كنت عامل بطل».. فريدة الشوباشي تعطي درسا قاسيا لـ محمد على.. فيديو

خانتنى .. القبض على عامل فى المنيا لشروعه فى قتل عشيقته

3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

صراع المناصب يشتعل فى جهاز منتخب مصر بقيادة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور

شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور