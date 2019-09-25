هيبقى فيه عمليات فدائية.. إرهابي يهاجم الجيش ويحرض على قتل رجاله.. شاهد

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للإرهابي الإخواني خالد صادق يهاجم فيه القوات المسلحة المصرية ويحرض على الوقيعة بين مؤسسات الدولة المصرية، مستخدما ألفاظا خارجة.



وظهر الإرهابي خالد صادق وهو يتحدث بعصبية شديدة، وقال:" أبصم أن كل الجيش خونة، ولازم تدوني أمل اتحرك وانزل مصر وأكون مطمن أني فيه حد في ظهري، ومفيش عسكري واحد في الجيش شريف، وهيبقى في عمليات فدائية ومش عمليات كر وفر ضد الشرطة والجيش".



وعلق عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" أنت تعبت بسرعة كده ليه، هذا الفيديو يظهر حالة اليأس والعصبية المصاب بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية".



وتابع عمرو اديب:"فيه حرقان داخل جماعة الإخوان الإرهابية وفيه ناس هتموت بسبب أن مصر قوية ومنيعة ومحدش يعرف يقربلنا".

